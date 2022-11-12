Медведев: Россия ещё не использовала весь свой арсенал средств поражения на СВО

Россия по понятным всем причинам не использовала весь арсенал возможных средств поражения и наносила удары по целям, расположенным в городах Украины, продолжая в одиночку сражаться с НАТО и всем Западом. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"В рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года. Хочу напомнить их. <...> Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — отметил Медведев.

Он также напомнил, что Россия возвращает исконно русские земли и спасает своих граждан, формирует новый миропорядок, а не США, Великобритания и Украина, а также в одиночку сражается с НАТО. В этой связи любые параллели с прошлым неверны, однако даже в одиночку Россия может уничтожить мощного врага или же союзы. И это третий вывод из хода СВО, отметил Медведев. Следующий пункт заключается в том, что Россия при боевой работе пытается сохранять жизни собственных военнослужащих и мирного населения, тогда как Киев не считается с потерями, в чём можно наблюдать огромную нравственную разницу между Россией и Украиной.

"И последнее, но не по значению. Только теснейшее единство, каждодневный тяжёлый труд и высочайший моральный дух способны обеспечить стране Победу", — заключил он.