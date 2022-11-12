Политолог связал планы ВСУ по замедлению боевых действий с нехваткой ресурсов

Заявления ряда украинских политиков о замедлении боевых действий грядущей зимой противоречат друг другу. Что послужило для этого причиной, в беседе с телеканалом "360" рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

Он напомнил о сообщении министра обороны Незалежной Алексея Резникова, который заявил о том, что зимой произойдёт замедление боевых действий. По его словам, перерыв даст украинской армии возможность перегруппировки и ротации. Вместе с тем секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов утверждает, что страна "не холодильная камера" и ничего замораживать не будет. Как пояснил Кошкин, замедление боевых действий ВСУ действительно будет, но причиной тому не только зима.

"Резников связывает замедление боевых действий с вероятным снижением выделения средств со стороны США. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Скорее всего, Соединённые Штаты направят украинской стороне не так много вооружения и боевой техники, потому что США уже открыто обсуждают вопрос о том, что надо значительно больше вооружения направить на остров Тайвань", — пояснил эксперт.

Именно по этой причине — из-за дефицита военной техники и отсутствия ресурсов — прогнозируется и замедление активных боевых действий, рассказал Кошкин. Также он обратил внимание и на тот факт, что украинская армия крайне нуждается в тёплой одежде и амуниции и регулярно запрашивает её у партнёров.

Военный эксперт указал, что замедление — это закономерное условие, а то, что два вышеуказанных украинских чиновника говорят разные вещи, весьма очевидно. Кошкин заявил, что подобные разногласия свидетельствуют о "некоем информационно-пропагандистском контуре, но понимают и решают его по-разному".