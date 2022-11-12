Убийцы 14-летнего подростка в Москве перед смертью накачали его наркотиками

Установлена причина смерти 14-летнего подростка, найденного в неестественной позе около озера Святого на востоке Москвы. Как сообщили в столичной прокуратуре, юноша скончался после приёма наркотического вещества, которое его заставил съесть один из подозреваемых после жестокого избиения.

СК просит арестовать подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка у озера в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Несмотря на ухудшение состояния здоровья несовершеннолетнего, один из обвиняемых заставил его съесть наркотическое средство. В результате потерпевший получил химическую травму (отравление), причинившую тяжкий вред его здоровью, и острую интоксикацию, осложнившуюся отёком головного мозга, от чего наступила смерть", — сообщили в прокуратуре Москвы.