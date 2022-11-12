Убийцы 14-летнего подростка в Москве перед смертью накачали его наркотиками
Установлена причина смерти 14-летнего подростка, найденного в неестественной позе около озера Святого на востоке Москвы. Как сообщили в столичной прокуратуре, юноша скончался после приёма наркотического вещества, которое его заставил съесть один из подозреваемых после жестокого избиения.
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка у озера в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"Несмотря на ухудшение состояния здоровья несовершеннолетнего, один из обвиняемых заставил его съесть наркотическое средство. В результате потерпевший получил химическую травму (отравление), причинившую тяжкий вред его здоровью, и острую интоксикацию, осложнившуюся отёком головного мозга, от чего наступила смерть", — сообщили в прокуратуре Москвы.
Подозреваемым предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершённое группой лиц". Вину они не признали.
Напомним, 16 октября возле озера Святого в Московском районе Косино-Ухтомский обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды. Мальчик ушёл гулять с приятелями и не вернулся домой, родители обратились в полицию. На его теле было множество повреждений в области лица и туловища, а сам подросток сидел в неестественной позе: прохожие подумали, что юноша занимается йогой. Позже экспертиза показала, что парня забили до смерти. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое молодых людей 24 и 22 лет.
t.me / Прокуратура Москвы