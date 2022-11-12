Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получил Вашингтон

Разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии нефтяной спор показал, что многие страны готовы противостоять Соединённым Штатам. По мнению обозревателей Bloomberg, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти подтверждает, что процессами в организации управляют Россия и Саудовская Аравия.

"Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние", — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что страны готовы идти против США даже вопреки собственным интересам, приведя в пример Турцию и Китай, которые выступили в защиту решения ОПЕК+. Такой "ответный удар" со стороны незападных стран связан с высокомерной политикой Вашингтона, подчёркивают авторы статьи.

"Внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества", — пишет Bloomberg.