Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получил Вашингтон
Bloomberg: Вашингтон получил "ответный удар" от стран, поддержавших решение ОПЕК+
Разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии нефтяной спор показал, что многие страны готовы противостоять Соединённым Штатам. По мнению обозревателей Bloomberg, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти подтверждает, что процессами в организации управляют Россия и Саудовская Аравия.
"Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние", — говорится в публикации.
Журналисты отметили, что страны готовы идти против США даже вопреки собственным интересам, приведя в пример Турцию и Китай, которые выступили в защиту решения ОПЕК+. Такой "ответный удар" со стороны незападных стран связан с высокомерной политикой Вашингтона, подчёркивают авторы статьи.
"Внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества", — пишет Bloomberg.
Тем временем президент США Джо Байден считает, что на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине миру необходимо скорее сокращать зависимость от ископаемого топлива. По его словам, именно СВО "обострила нехватку продовольствия и провоцирует скачки цен на энергоносители".
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