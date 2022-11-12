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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 12:03
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ВСУ ударили по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по центру Новой Каховки из ствольной артиллерии прямо по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из населённого пункта. Они знали о нахождении здесь большого числа женщин, стариков и детей, заявил представитель Администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев.

"В 12 часов ровно начался обстрел. [ВСУ] прекрасно знали, что тут находятся гражданские, что тут находятся дети, тут находятся женщины, старики, тем не менее вы сами воочию увидели, какой обстрел происходит", сказал он в беседе с ТАСС.

Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ
Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Накануне сообщалось, что украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, в результате оказались разрушены несколько жилых домов, пострадали автомобили и линии электропередачи.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Татьяна Миссуми
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