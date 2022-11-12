Войска России отбили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожили 190 бойцов
Российские войска пресекли атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив порядка 200 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырёх ротных тактических групп ВСУ в направлении н.п. Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР)", — сказал он.
Минобороны уточняет, что в результате ударов артиллерии и армейской авиации РФ были уничтожены свыше 190 украинских бойцов, а также один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что украинская армия лишилась более 160 человек после провальных атак на Купянском направлении. Вместе с тем была поражена ротная тактическая группа ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области.
ТАСС / Красильников Станислав