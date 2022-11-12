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12 ноября, 11:57

ВС России уничтожили две американские РЛС украинских военных

Российские военные в ходе проведения СВО уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", — отметил представитель ведомства.

Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Российские военные ликвидировали в ходе наступления в ДНР более 85 иностранных наёмников

Ранее Лайф сообщал, что российские войска пресекли атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив порядка 200 украинских военных.

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ТАСС / Савицкий Вадим

Артур Белкин

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