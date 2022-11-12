ВС России уничтожили две американские РЛС украинских военных
Российские военные в ходе проведения СВО уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", — отметил представитель ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска пресекли атаки подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив порядка 200 украинских военных.
ТАСС / Савицкий Вадим