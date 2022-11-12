Семейный психолог рассказала о неожиданной связи между "чёрной пятницей" и разводами

"Чёрная пятница" — это прежде всего инструмент для предпринимателей, чтобы продвинуть свою продукцию, избавиться от залежалых товаров и завоевать себе новых клиентов. Но необдуманные покупки во всемирный день распродаж порой приводят к разрушению семей, рассказала Лайфу семейный психолог Екатерина Талакова.

Она напомнила, что для повышения ажиотажа продавцы используют весь арсенал маркетинговых инструментов, искусственно создавая "истерию, агонию" вокруг "чёрной пятницы", а склонные к импульсивным покупкам люди становятся жертвами происходящего.

"Надо ещё добавить, что не только продавцы, но и банки подготавливаются к периоду распродажи. То есть для покупателей создаются максимально удобные условия для взятия различных потребкредитов, рассрочки, кредитные карты, заманивание кешбеками и так далее. Целая банковская система, которая завлекает человека в импульсивные покупки. И получается так, что человек, теряя критическое восприятие, обрекает себя на долги", — сказала психолог.

Талакова пояснила, что в дни скидок эти покупки и становятся источниками конфликтов, когда один из членов семьи фактически разоряет семейный бюджет, после чего ещё долго приходится латать свои финансы. И если посмотреть на статистику разводов, одна из лидирующих причин — это финансовые трудности, с которыми сталкиваются семьи, отмечает собеседница Лайфа.

"Поэтому вот этот вот повышенный риск для семей получить кредитные истории в связи с покупками, которые были произведены в период распродаж, — они могут иметь долгосрочные негативные последствия", — подытожила психолог.