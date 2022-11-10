"Чёрная пятница": Чем уникальна распродажа в этом году, где максимальные скидки и какие товары уберут с полок 11 ноября — "чёрная пятница". Начинается главная распродажа года, которая в этом году пройдёт иначе. Какие товары и когда можно купить с самыми большими скидками, а на что акция не распространится? 10 ноября, 10:36 Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В эту пятницу магазины начинают грандиозные распродажи. 2022 год может стать первым, когда будут решены системные проблемы прошлых лет. При этом сейчас наметилось несколько новых тенденций, которые касаются и покупателей, и продавцов.

— В последнее время сезонные распродажи, ежегодные акции типа "чёрной пятницы" несколько дискредитированы. Я бы сравнил это с известной притчей о мальчике-пастухе, который несколько раз шутил про появление волков, поэтому ему просто перестали верить. Это происходит потому, что недобросовестные продавцы до "чёрной пятницы" и похожих акций специально взвинчивают цены, чтобы потом дать скидки. Такое поведение единиц откладывает неприятный отпечаток на всех. Покупатели это понимают прекрасно и перестают интересоваться, — рассказал генеральный директор Mr.Doors Сергей Шихов.

Он отметил, что здесь дело в выборе надёжных продавцов. Серьёзные компании и производители не станут обманывать покупателей, они осознают, что доверие клиента очень дорого стоит.

— Убеждён, что ввиду сегодняшних реалий интерес покупателей в этом году будет смещён в первую очередь в сторону товаров сегмента FMCG, а также заранее запланированных крупных покупок, к которым можно отнести мебель, бытовую технику и электронику. Здесь продавцы могут предоставить скидки от 15 до 50%. Меньшим спросом, на мой взгляд, будут пользоваться у покупателей товары, не относящиеся к категории предметов первой необходимости, такие как одежда, beauty-товары, — считает Сергей Шихов.

Есть несколько опросов, на основании которых можно сделать выводы о том, как в этом году пройдёт самая массовая распродажа — "чёрная пятница". Первая особенность — россияне не различают в большинстве своём две разные распродажи: 11.11 (которая пройдёт завтра) и "чёрную пятницу" (проводится в последнюю пятницу ноября). Вероятно, эта путаница связана с тем, что большинство маркетплейсов и крупных интернет-ретейлеров начинают сезон распродаж именно 11 ноября, а завершают в "чёрную пятницу". То есть скидки длятся две недели, постепенно увеличиваясь. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Вторая особенность этого года — россияне не намерены увеличивать траты на покупки. Средний чек ожидается на уровне 11,5 тысячи рублей, как и в прошлом году. Это прямое выражение экономии, к которой перешли наши граждане в нынешнем году на фоне нестабильности.

— Третья особенность — изменение ассортимента. Предпочтения остаются прежними. Мужчины больше намерены приобретать во время распродажи мобильную и компьютерную технику, а также телевизоры, холодильники или автотовары, женщины больше сконцентрированы на товарных группах одежды, обуви, косметики и аксессуаров. Но при этом многие отмечают, что сменился ассортимент. Вместо ушедших западных брендов всё больше появляется торговых марок из Китая, Турции, Вьетнама, Таиланда, а также стран СНГ и России. И потребители в основном готовы к тому, чтобы выбирать альтернативу прежним известным маркам, — рассказал Артём Деев.

По его мнению, что подорожает или подешевеет в эту "чёрную пятницу", сказать сложно. Ведь любая распродажа проводится так, чтобы ретейл максимально освободил склады. Самые большие скидки обычно предлагаются на старые коллекции (в ожидании появления новых товаров). Скорее всего, в этом году можно рассчитывать на максимальные скидки на ушедшие бренды, поскольку новые завозы по параллельному импорту будут уже дороже.

Авторы Нина Важдаева