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Слабость доллара и фондовый переворот: Как результаты выборов в США отразятся на валюте и рынках

В США подводят результаты выборов в Конгресс. Расстановка сил изменилась. Что это значит для России, экономики в целом, а также валютного и фондового рынков в частности?

10 ноября, 01:40
<p>Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр

Как итоги выборов в США скажутся на стоимости ценных бумаг

В целом ожидаемый приход доминирующего большинства представителей Республиканской партии в Конгресс США благоприятен для экономики страны. Исторически идеей их партии была сначала сама Америка, а не мировое господство. Они уже выступили с заявлениями о том, что не будут выделять "колоссальные" бюджетные средства на поддержание конфликта в Восточной Европе. Так оценивает результаты выборов эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов.

— Республиканцы, как правило, поддерживают корпоративный сектор, и, следовательно, демократам будет очень сложно в новых реалиях продвигать повышение налогов для юридических лиц и ужесточение регулирования. Таким образом, крупнейшая в истории США налоговая реформа республиканского президента Дональда Трампа 2017 года, когда произошло снижение налога на прибыль юридических лиц с максимального его значения в 35% до 21%, вероятно, останется в силе. Демократам также, видимо, не удастся ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний, который они рассматривают с весны 2022 года, пояснил Евгений Калянов.

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Рынок акций, по его словам, ростом котировок уже предвещает смену власти в США. Аналитики ожидают меньшую инфляцию и, соответственно, более умеренный рост ставки ФРС и менее сильный доллар. Секторально при переходе власти к республиканцам могут пострадать акции индустрии возобновляемой энергетики. Это направление, которое активно поддерживает администрация Джо Байдена. При этом, наоборот, выигрывают традиционные углеводородные энергетики. Считается, что крупные представители сектора здравоохранения сильно связаны с демократами. Соответственно, акции компаний этой сферы могут подешеветь. Сейчас они находятся на уровне своих исторических максимумов.

— Возможно, что победа республиканцев станет тем моментом, который снизит накал страстей в политике Белого дома. Для рынков наступит период некоторой стабилизации. В таком случае это будет позитивом для глобальных площадок — фондовые индексы могут отреагировать ростом. Однако это будет иметь кратковременный эффект, так как промежуточные выборы в Конгресс — событие политическое. Экономические проблемы (в частности, рост цен и стагнирование экономики) никто не отменял. Бороться с ними Конгрессу придётся. И не самыми популярными методами (политика ФРС на повышение ставок для снижения инфляции продолжится наверняка). А это значит, что для фондовых рынков, валют, сырья период неопределённости продолжится, сделал вывод руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Прогноз курса доллара

Республиканское большинство в Конгрессе значительно усложнит для Байдена процесс принятия решений, а это значит, что различные инициативы будут приниматься дольше, с большим количеством поправок или будут блокироваться. Что приведёт к ещё большей нестабильности в политике США — как внутри страны, так и на внешнеполитическом треке. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его мнению, учитывая, что сейчас вся мировая экономика находится на грани полномасштабной рецессии, внутренние политические сложности в США добавят турбулентности рынкам. Возможно, что впоследствии просадка валют относительно доллара усилится, начнутся большие колебания на фондовом рынке. Всё будет зависеть от конкретных решений, законодательных актов, которые будут приниматься Конгрессом. В любом случае итоги выборов становятся ещё одним фактором нестабильности, что отразится на многих рынках — от сырьевого до валютного.

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— Результаты выборов никаким значимым образом не повлияют на доллар. В последние пару дней наблюдается некоторое ослабление доллара к мировым валютам (падает индекс DXY, однако он по-прежнему находится на многолетних максимумах). На доллар в первую очередь влияют политика ФРС и рост ставки, — считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Хотя большое внимание будет уделено результатам промежуточных выборов, долгосрочные инвесторы не должны вносить радикальные изменения в свои портфели. Лучше продолжать придерживаться своих долгосрочных планов. Такую рекомендацию дал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

— Влияние выборов на курс валют, фондовой рынок и состояние экономики может иметь значение для экономики в долгосрочной перспективе. Тем не менее промежуточные результаты ноябрьских выборов существенно не изменят краткосрочные факторы, даже если результатом станет раскол в Конгрессе. Выборы этого года отходят на второй план по сравнению с другими более насущными рыночными вопросами, такими как динамика инфляции, уровень ключевых процентных ставок, рынок труда, направление экономического роста, геополитическая ситуация, добавил Владимир Сагалаев.

Что касается курса рубля, то он пока укрепляется к доллару. Российская валюта находится у отметки 61. В компании "БКС Премьер" считают, что это очень важная отметка. Впрочем, рубль вряд ли долго на ней задержится. Временная слабость доллара вскоре может завершиться активным восстановлением валюты. В среднесрочной перспективе курс ожидается на уровне 65 рублей за доллар.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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