Слабость доллара и фондовый переворот: Как результаты выборов в США отразятся на валюте и рынках В США подводят результаты выборов в Конгресс. Расстановка сил изменилась. Что это значит для России, экономики в целом, а также валютного и фондового рынков в частности? 10 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр

Как итоги выборов в США скажутся на стоимости ценных бумаг

В целом ожидаемый приход доминирующего большинства представителей Республиканской партии в Конгресс США благоприятен для экономики страны. Исторически идеей их партии была сначала сама Америка, а не мировое господство. Они уже выступили с заявлениями о том, что не будут выделять "колоссальные" бюджетные средства на поддержание конфликта в Восточной Европе. Так оценивает результаты выборов эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов.

— Республиканцы, как правило, поддерживают корпоративный сектор, и, следовательно, демократам будет очень сложно в новых реалиях продвигать повышение налогов для юридических лиц и ужесточение регулирования. Таким образом, крупнейшая в истории США налоговая реформа республиканского президента Дональда Трампа 2017 года, когда произошло снижение налога на прибыль юридических лиц с максимального его значения в 35% до 21%, вероятно, останется в силе. Демократам также, видимо, не удастся ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний, который они рассматривают с весны 2022 года, — пояснил Евгений Калянов.

Рынок акций, по его словам, ростом котировок уже предвещает смену власти в США. Аналитики ожидают меньшую инфляцию и, соответственно, более умеренный рост ставки ФРС и менее сильный доллар. Секторально при переходе власти к республиканцам могут пострадать акции индустрии возобновляемой энергетики. Это направление, которое активно поддерживает администрация Джо Байдена. При этом, наоборот, выигрывают традиционные углеводородные энергетики. Считается, что крупные представители сектора здравоохранения сильно связаны с демократами. Соответственно, акции компаний этой сферы могут подешеветь. Сейчас они находятся на уровне своих исторических максимумов.

— Возможно, что победа республиканцев станет тем моментом, который снизит накал страстей в политике Белого дома. Для рынков наступит период некоторой стабилизации. В таком случае это будет позитивом для глобальных площадок — фондовые индексы могут отреагировать ростом. Однако это будет иметь кратковременный эффект, так как промежуточные выборы в Конгресс — событие политическое. Экономические проблемы (в частности, рост цен и стагнирование экономики) никто не отменял. Бороться с ними Конгрессу придётся. И не самыми популярными методами (политика ФРС на повышение ставок для снижения инфляции продолжится наверняка). А это значит, что для фондовых рынков, валют, сырья период неопределённости продолжится, — сделал вывод руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Прогноз курса доллара

Республиканское большинство в Конгрессе значительно усложнит для Байдена процесс принятия решений, а это значит, что различные инициативы будут приниматься дольше, с большим количеством поправок или будут блокироваться. Что приведёт к ещё большей нестабильности в политике США — как внутри страны, так и на внешнеполитическом треке. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его мнению, учитывая, что сейчас вся мировая экономика находится на грани полномасштабной рецессии, внутренние политические сложности в США добавят турбулентности рынкам. Возможно, что впоследствии просадка валют относительно доллара усилится, начнутся большие колебания на фондовом рынке. Всё будет зависеть от конкретных решений, законодательных актов, которые будут приниматься Конгрессом. В любом случае итоги выборов становятся ещё одним фактором нестабильности, что отразится на многих рынках — от сырьевого до валютного.

— Результаты выборов никаким значимым образом не повлияют на доллар. В последние пару дней наблюдается некоторое ослабление доллара к мировым валютам (падает индекс DXY, однако он по-прежнему находится на многолетних максимумах). На доллар в первую очередь влияют политика ФРС и рост ставки, — считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Хотя большое внимание будет уделено результатам промежуточных выборов, долгосрочные инвесторы не должны вносить радикальные изменения в свои портфели. Лучше продолжать придерживаться своих долгосрочных планов. Такую рекомендацию дал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

— Влияние выборов на курс валют, фондовой рынок и состояние экономики может иметь значение для экономики в долгосрочной перспективе. Тем не менее промежуточные результаты ноябрьских выборов существенно не изменят краткосрочные факторы, даже если результатом станет раскол в Конгрессе. Выборы этого года отходят на второй план по сравнению с другими более насущными рыночными вопросами, такими как динамика инфляции, уровень ключевых процентных ставок, рынок труда, направление экономического роста, геополитическая ситуация, — добавил Владимир Сагалаев.

Что касается курса рубля, то он пока укрепляется к доллару. Российская валюта находится у отметки 61. В компании "БКС Премьер" считают, что это очень важная отметка. Впрочем, рубль вряд ли долго на ней задержится. Временная слабость доллара вскоре может завершиться активным восстановлением валюты. В среднесрочной перспективе курс ожидается на уровне 65 рублей за доллар.

Авторы Нина Важдаева