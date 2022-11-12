Премьер Италии Мелони обвинила Макрона в предательстве
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала "агрессивной и неоправданной реакцией" отказ Парижа принять мигрантов, а самого президента Франции Эмманюэля Макрона она обвинила в предательстве. Об этом пишет Politico.
"Париж заморозил планы по приёму трёх с половиной тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Рим отказался разрешить пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking", — говорится в статье.
Мелони посетовала, что из-за Франции её положение в Италии может пошатнуться, ведь она обещала "защищать национальные интересы в Европе", но теперь страна вообще может оказаться в изоляции. Политик напомнила, что в этом году Италия уже приняла 90 тысяч мигрантов. Издание уточняет, что ситуация накалилась после того, как судну Ocean Viking, которое спасает пытающихся переплыть Средиземное море беженцев, отказали в заходе в итальянский порт.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии и лидер "Движения пяти звёзд" Джузеппе Конте раскритиковал главу Министерства обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок вооружения ВСУ. Конте вновь призвал сделать всё для того, чтобы вернуть Украину за стол переговоров и перестать поставлять ей вооружение. В ответ на это Кросетто назвал его соседским хулиганом.
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