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12 ноября, 11:55

Премьер Италии Мелони обвинила Макрона в предательстве

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала "агрессивной и неоправданной реакцией" отказ Парижа принять мигрантов, а самого президента Франции Эмманюэля Макрона она обвинила в предательстве. Об этом пишет Politico.

"Париж заморозил планы по приёму трёх с половиной тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Рим отказался разрешить пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking", — говорится в статье.

Мелони посетовала, что из-за Франции её положение в Италии может пошатнуться, ведь она обещала "защищать национальные интересы в Европе", но теперь страна вообще может оказаться в изоляции. Политик напомнила, что в этом году Италия уже приняла 90 тысяч мигрантов. Издание уточняет, что ситуация накалилась после того, как судну Ocean Viking, которое спасает пытающихся переплыть Средиземное море беженцев, отказали в заходе в итальянский порт.

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Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Италии и лидер "Движения пяти звёзд" Джузеппе Конте раскритиковал главу Министерства обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок вооружения ВСУ. Конте вновь призвал сделать всё для того, чтобы вернуть Украину за стол переговоров и перестать поставлять ей вооружение. В ответ на это Кросетто назвал его соседским хулиганом.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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