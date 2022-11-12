НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 12:10

"Урал" обыграл "Факел" со счётом 2:0

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл в домашнем матче воронежский "Факел" со счётом 2:0. Игра прошла в рамках 17‑го тура Мир Российской премьер-лиги. У победителей отличились Андрей Егорычев (31‑я минута) и Эмерсон (59-я минута).

Таким образом, уральская команда набрала 21 очко и заняла десятое место в турнирной таблице. Проигравшие с 13 очками заняли тринадцатое место.

Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову

Тренер "Зенита" заявил, что у него нет вопросов к совершившему ошибку Чистякову

Лайф писал, что футбольный клуб "Зенит" снова оштрафовали за поведение фанатов. Сообщается, что в следующие разы санкции будут серьёзней.

Обложка ©

ТАСС / Сорокин Донат

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров