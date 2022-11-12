"Урал" обыграл "Факел" со счётом 2:0

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" обыграл в домашнем матче воронежский "Факел" со счётом 2:0. Игра прошла в рамках 17‑го тура Мир Российской премьер-лиги. У победителей отличились Андрей Егорычев (31‑я минута) и Эмерсон (59-я минута).

Таким образом, уральская команда набрала 21 очко и заняла десятое место в турнирной таблице. Проигравшие с 13 очками заняли тринадцатое место.