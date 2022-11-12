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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 12:08
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Стало известно о планах Зеленского "рассечь" фронт с помощью 40 тысяч бойцов

Рогов: Киев может перебросить с Херсонского направления до 40 тысяч солдат

Бойцы ВСУ. Фото © Getty Images / Carl Court

Бойцы ВСУ. Фото © Getty Images / Carl Court

Киевские власти могут перебросить с Херсонского направления на Запорожское до 40 тысяч солдат, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет "рассечь" фронт.

"Если говорить о Херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. Запорожское является приоритетным, потому что мечта Зеленского — "рассечь" фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску — озвучивалась не раз. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться", — сообщил он.

Помимо этого, ВСУ в очередной раз будут пытаться захватить Запорожскую АЭС, высадив десант у станции. Для этих целей у Украины есть десятки бронекатеров.

ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на запорожский участок фронта
ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на запорожский участок фронта

Ранее Рогов заявлял о большом количестве наёмников на Запорожском направлении. По его словам, в основном среди них поляки, однако есть и граждане других стран.

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Матвей Шандрыголов
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