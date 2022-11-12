Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" новых видов оружия в ходе СВО
Разработчики оружия в ходе специальной военной операции испытывают образцы своего вооружения, которые ранее не пошли в серию благодаря инспекторской группе "Царские волки". Об этом сообщил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Я шесть с половиной лет работал в Правительстве РФ и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даём возможность применить их средства", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогозин добавил, что группа "Царские волки" сотрудничает с частными компаниями и разработчиками из крупных российских корпораций. Все новые образцы вооружения по возможности стараются сразу внедрять в работу, подчеркнул Рогозин.
Напомним, что Дмитрий Рогозин, ещё в июле ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", находится в зоне спецоперации. Бывший руководитель "Роскосмоса" взял себе позывной Космос. Однако позже, похоже, сменил его на Сармат. Ранее Рогозин рассказывал, что прибыл в Донецкую Народную Республику с гуманитарной целью, чтобы лично передать помощь российским бойцам.
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