Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" новых видов оружия в ходе СВО

Разработчики оружия в ходе специальной военной операции испытывают образцы своего вооружения, которые ранее не пошли в серию благодаря инспекторской группе "Царские волки". Об этом сообщил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я шесть с половиной лет работал в Правительстве РФ и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даём возможность применить их средства", — приводит его слова РИА "Новости".