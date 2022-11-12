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12 ноября, 12:49

Названы опасные последствия длительного ношения линз

Врач Миргородская назвала опасные последствия длительного ношения линз

Некоторые люди страдают от проблем со зрением, и контактные линзы являются для них незаменимыми помощниками. Как рассказала Лайфу врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург "СМ-Клиники" Светлана Миргородская, чтобы не навредить глазам ещё больше, следует не пренебрегать правилами ношения контактных линз.

Доктор рассказала, что линзы изготавливают преимущественно из гидрогелевых или силикон-гидрогелевых полимеров, отличающихся по показателям газопроницаемости, влагосодержания, упругости, а также прочности. Именно эти параметры влияют на срок их ношения.

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Чем тоньше и более газопроницаема линза, тем короче срок её эксплуатации. Но использовать линзы дольше рекомендованного срока нельзя.

Фото © shutterstock

"По сроку ношения они бывают однодневные, двухнедельные, одного, трёх, шести и восьми месяцев эксплуатации. Чем тоньше и более газопроницаема линза, тем короче срок её эксплуатации. Нельзя эксплуатировать линзы дольше рекомендованного производителем срока", — предупредила собеседница Лайфа.

Дело в том, что материал линз очень пористый, поэтому в нём накапливаются продукты, содержащиеся в слезе. В их числе липиды и муцин, бактерии, грибки, песок, пыль, а также газы из окружающей среды. Эти элементы крайне негативно отражаются на рефракционных свойствах линзы, повышают зрительную нагрузку, увеличивают риск бактериальных и грибковых поражений глаз, а также могут обеспечить механическое повреждение роговицы.

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Не стоит забывать снимать линзы на ночь, так как они ограничивают доступ слезы и воздуха к роговице, тем самым нарушая её питание.

Фото © shutterstock

В заключение врач подчеркнула, что никакие линзы не рекомендовано носить дольше восьми часов в день. Не стоит забывать снимать их на ночь, так как они ограничивают доступ слезы и воздуха к роговице, тем самым нарушая её питание. А людям, пользующимся контактной коррекцией, нужно наблюдаться у офтальмолога не реже одного раза в год, добавила она.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что 25-летняя американка Кира Смит из Альбукерке, штат Нью-Мексико, ослепла на один глаз после того, как промыла контейнер для линз водой из-под крана. По данным СМИ, она заразилась акантамебным кератитом в марте 2021 года и в течение четырёх недель у Смит совсем перестал видеть левый глаз. Пострадавшая начала пользоваться линзами шесть лет назад и не подозревала, что простая процедура может привести к таким плачевным последствиям.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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