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12 ноября, 12:35

На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту досрочно возобновили движение автомобильного транспорта, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту", говорится в сообщении.

На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже отчитался о монтаже одного из них.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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