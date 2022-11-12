На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту досрочно возобновили движение автомобильного транспорта, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту", — говорится в сообщении.
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже отчитался о монтаже одного из них.
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