Экс-владелец криптовалютной биржи FTX потерял всё своё состояние
Bloomberg: Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид лишился всего состояния
Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид. Фото © Getty Images / Tom Williams / CQ-Roll Call
Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере 16 миллиардов долларов. Это стало одной из крупнейших потерь капитала в истории, сообщает Bloomberg.
Состояние Бэнкмана-Фрида на пике оценивалось в 26 млрд долларов, а ещё в начале текущей недели — 16 млрд долларов. Однако уже во вторник миллиардер лишился 94% своих активов.
"Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", — пишет Bloomberg.
Напомним, в пятницу криптовалютная биржа FTX, к которой в последние дни было приковано внимание всего рынка, объявила о банкротстве. Гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушёл в отставку, а новым CEO компании станет Джон Рэй III.