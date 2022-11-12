Экс-владелец криптовалютной биржи FTX потерял всё своё состояние

Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере 16 миллиардов долларов. Это стало одной из крупнейших потерь капитала в истории, сообщает Bloomberg.

Состояние Бэнкмана-Фрида на пике оценивалось в 26 млрд долларов, а ещё в начале текущей недели — 16 млрд долларов. Однако уже во вторник миллиардер лишился 94% своих активов.

"Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", — пишет Bloomberg.