НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 12:32

Экс-владелец криптовалютной биржи FTX потерял всё своё состояние

Bloomberg: Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид лишился всего состояния

<p>Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид. Фото © Getty Images / Tom Williams / CQ-Roll Call</p>

Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид. Фото © Getty Images / Tom Williams / CQ-Roll Call

Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере 16 миллиардов долларов. Это стало одной из крупнейших потерь капитала в истории, сообщает Bloomberg.

Состояние Бэнкмана-Фрида на пике оценивалось в 26 млрд долларов, а ещё в начале текущей недели — 16 млрд долларов. Однако уже во вторник миллиардер лишился 94% своих активов.

"Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", — пишет Bloomberg.

Аналитики сообщили о сокращении числа мультимиллионеров во всём мире

Аналитики сообщили о сокращении числа мультимиллионеров во всём мире

Напомним, в пятницу криптовалютная биржа FTX, к которой в последние дни было приковано внимание всего рынка, объявила о банкротстве. Гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушёл в отставку, а новым CEO компании станет Джон Рэй III.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров