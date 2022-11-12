Главным тренером ХК "Спартак" назначен Игорь Гришин
Игорь Гришин. Фото © Аsnta.ru
Московский "Спартак" официально объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером столичной хоккейной команды. Сообщение опубликовано на сайте красно-белых.
"На пост главного тренера ХК "Спартак" Москва назначен Игорь Владимирович Гришин. Контракт со специалистом подписан до конца сезона с опцией продления. В нынешнем сезоне Игорь Гришин возглавлял воскресенский "Химик", выведя фарм-клуб "Спартака" в лидеры ВХЛ в статусе самой результативной команды лиги", — отмечается в публикации.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" уволил Бориса Миронова с поста главного тренера. Произошло это после того, как красно-белые потерпели целую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ.