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12 ноября, 12:28

Главным тренером ХК "Спартак" назначен Игорь Гришин

<p>Игорь Гришин. Фото © <a href="https://asnta.ru/novosti/glavnyy-trener-khokkeynogo-kluba-khimik-igor-grishin-rubin-sygral-protiv-nas-kak-i-polozheno-chempio_69506/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аsnta.ru</a></p>

Игорь Гришин. Фото © Аsnta.ru

Московский "Спартак" официально объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером столичной хоккейной команды. Сообщение опубликовано на сайте красно-белых.

"На пост главного тренера ХК "Спартак" Москва назначен Игорь Владимирович Гришин. Контракт со специалистом подписан до конца сезона с опцией продления. В нынешнем сезоне Игорь Гришин возглавлял воскресенский "Химик", выведя фарм-клуб "Спартака" в лидеры ВХЛ в статусе самой результативной команды лиги", — отмечается в публикации.

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Артур Белкин

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