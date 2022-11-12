Главным тренером ХК "Спартак" назначен Игорь Гришин

"На пост главного тренера ХК "Спартак" Москва назначен Игорь Владимирович Гришин. Контракт со специалистом подписан до конца сезона с опцией продления. В нынешнем сезоне Игорь Гришин возглавлял воскресенский "Химик", выведя фарм-клуб "Спартака" в лидеры ВХЛ в статусе самой результативной команды лиги", — отмечается в публикации.