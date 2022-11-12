Воздушная тревога звучит по всей Украине

Во всех регионах Украины, в том числе и столице страны — Киеве — объявлена воздушная тревога. Такие данные публикует официальный ресурс оповещения населения.

Изначально тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позднее — в Киеве, а потом и на территории всей страны. О взрывах местные власти пока не сообщали.