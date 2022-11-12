Воздушная тревога звучит по всей Украине
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Во всех регионах Украины, в том числе и столице страны — Киеве — объявлена воздушная тревога. Такие данные публикует официальный ресурс оповещения населения.
Изначально тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позднее — в Киеве, а потом и на территории всей страны. О взрывах местные власти пока не сообщали.
Ранее Лайф сообщал, что в Винницкой области в результате удара был повреждён объект критической инфраструктуры. Обошлось без жертв.
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ТАСС / dpa / Christophe Gateau