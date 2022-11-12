Стоматолог назвала 4 неожиданные причины кровоточивости дёсен

Кровоточивость дёсен не всегда указывает на проблемы, это может быть результат гормонального дисбаланса. Например, у подростков в период активного полового созревания или у беременных женщин. В таких случаях лечение не требуется, однако есть и другие причины патологии. Об этом Лайфу рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.

"Часто дёсны начинают болеть, опухать при изменениях гормонального состояния, возникающих при сахарном диабете или болезнях щитовидной железы. Также это могут быть проблемы, связанные с кроветворными органами у человека. Это лейкозы, допустим", — предупредила она.

В таких случаях пациенту назначают дополнительные анализы для постановки точного диагноза. Врач объяснила, что проблемы с дёснами зачастую возникают из-за нарушения кровообращения, что приводит к недостатку питания и их воспалению. Впрочем, есть и безобидные причины патологии — это банальный дефицит витаминов.

"Часто проблемы с дёснами возникают при недостатке витаминов, в частности витамина С, который очень сильно влияет на проницаемость сосудистой стенки, и таким образом недостаток витамина С ведёт к развитию проблем с кровообращением на уровне мелких сосудов", — уточнила Колесниченко.