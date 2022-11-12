"Старику нужно дать пощёчину": В Сети жёстко прошлись по Байдену из-за слов о Российской армии

Президент США Джо Байден перед поездкой на климатическую конференцию СОР27 заявил, что конфликт на Украине можно будет завершить только после ухода Армии РФ с территории страны. Такое мнение американского лидера вызвало явное негодование у многих пользователей "Твиттера".

"Этому старику нужно дать пощёчину, может быть, он начнёт соображать", — написал один из возмутившихся.

Другие комментаторы отметили, что Украина не заинтересована в переговорах, учитывая нескончаемый поток западного оружия.

"Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведёт переговоры с Россией — и конфликт закончится", — вопросил один из них.

"Разве это не было бы решено, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины?" — добавил другой.

Другие прямо высказали своё недовольство нахождением Байдена на посту президента США.

"Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — возмутился один из комментаторов.

"Байден чувствует ветер перемен", — написал пользователь.

Последний юзер напомнил, что США до сих пор не вывели войска из Ирака и Сирии.

"Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", — отметил он.