"Старику нужно дать пощёчину": В Сети жёстко прошлись по Байдену из-за слов о Российской армии
Пользователи Twitter захотели дать Байдену пощёчину за его слова о российских военных
Президент США Джо Байден перед поездкой на климатическую конференцию СОР27 заявил, что конфликт на Украине можно будет завершить только после ухода Армии РФ с территории страны. Такое мнение американского лидера вызвало явное негодование у многих пользователей "Твиттера".
"Этому старику нужно дать пощёчину, может быть, он начнёт соображать", — написал один из возмутившихся.
Другие комментаторы отметили, что Украина не заинтересована в переговорах, учитывая нескончаемый поток западного оружия.
"Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведёт переговоры с Россией — и конфликт закончится", — вопросил один из них.
"Разве это не было бы решено, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины?" — добавил другой.
Другие прямо высказали своё недовольство нахождением Байдена на посту президента США.
"Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — возмутился один из комментаторов.
"Байден чувствует ветер перемен", — написал пользователь.
Последний юзер напомнил, что США до сих пор не вывели войска из Ирака и Сирии.
"Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", — отметил он.
А ранее Лайф сообщал, что Байден очередной оговоркой "отправил" Россию воевать в Ирак. Дело в том, что американский лидер перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. Последний известен как столица вооружённого сопротивления, где американские войска несли существенные потери.
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