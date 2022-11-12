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12 ноября, 12:54
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"Старику нужно дать пощёчину": В Сети жёстко прошлись по Байдену из-за слов о Российской армии

Пользователи Twitter захотели дать Байдену пощёчину за его слова о российских военных

Президент США Джо Байден перед поездкой на климатическую конференцию СОР27 заявил, что конфликт на Украине можно будет завершить только после ухода Армии РФ с территории страны. Такое мнение американского лидера вызвало явное негодование у многих пользователей "Твиттера".

"Этому старику нужно дать пощёчину, может быть, он начнёт соображать", написал один из возмутившихся.

Другие комментаторы отметили, что Украина не заинтересована в переговорах, учитывая нескончаемый поток западного оружия.

"Джо, может быть, вам следует прекратить поставлять Украине деньги и оружие, тогда, возможно, Зеленский проведёт переговоры с Россией — и конфликт закончится", — вопросил один из них.

"Разве это не было бы решено, если бы США и НАТО прекратили вмешательство в дела Украины?" добавил другой.

Другие прямо высказали своё недовольство нахождением Байдена на посту президента США.

"Или пока мы не вытащим тебя из Белого дома, Джо Байден", — возмутился один из комментаторов.

"Байден чувствует ветер перемен", — написал пользователь.

Последний юзер напомнил, что США до сих пор не вывели войска из Ирака и Сирии.

"Вывели ли США войска из Ирака и Сирии? Джо Байден считает себя умным? Нет, он лицемер. Россия никуда не денется", отметил он.

"Стыдно должно быть": Зеленского захейтили после слов о переговорах с Россией

"Стыдно должно быть": Зеленского захейтили после слов о переговорах с Россией

А ранее Лайф сообщал, что Байден очередной оговоркой "отправил" Россию воевать в Ирак. Дело в том, что американский лидер перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. Последний известен как столица вооружённого сопротивления, где американские войска несли существенные потери.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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