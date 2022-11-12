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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 13:52
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Кулеба пообещал тщательно рассмотреть возможность встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что готов рассмотреть возможность встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности "внимательно рассмотреть" возможность встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если такое предложение поступит. По его словам, Киев "не видит со стороны Москвы признаков искреннего стремления к переговорам".

"Вы спрашиваете о господине Лаврове: он не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим просьбу с учётом всех аспектов и реалий текущей ситуации. Нет смысла садиться за стол переговоров ради красивой картинки", — сказал Кулеба на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Напомним, Сергей Лавров прибыл сегодня в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Он возглавляет делегацию России и на полях мероприятия планирует провести ряд двусторонних встреч. В саммите принимают участие страны – члены ассоциации (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнёры по диалогу. Среди последних США, Япония, Индия.

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ТАСС / ЕРА / KITH SEREY

Ирина Фальке
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