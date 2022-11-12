Менеджер запустил "лысый" флешмоб в поддержку Некоглая, но желающих побриться оказалось мало

Менеджер блогера Некоглая (Николая Лебедева) Никита Артемчук запустил "лысый флешмоб" в знак поддержки тиктокера, который сейчас ожидает депортации из России в центре для мигрантов. Призыв побрить голову ради звезды "Тиктока" он опубликовал в телеграм-канале.

"Самое главное в этом всём просто поддерживать и идти до конца. Так что, Колян, ты не единственный лысый теперь, да", — заявил Артемчук.

На призыв блогера откликнулось пока лишь несколько человек. В их числе три фаната Некоглая, а также тиктокер Корнеев.

На судебном заседании тиктокер заявил, что раскаивается в содеянном, и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.

Также он извинился за "пародию" на российского солдата и назвал себя животным.