Менеджер запустил "лысый" флешмоб в поддержку Некоглая, но желающих побриться оказалось мало
Менеджер Некоглая Никита Артемчук. Обложка © t.me / katanamma
Менеджер блогера Некоглая (Николая Лебедева) Никита Артемчук запустил "лысый флешмоб" в знак поддержки тиктокера, который сейчас ожидает депортации из России в центре для мигрантов. Призыв побрить голову ради звезды "Тиктока" он опубликовал в телеграм-канале.
Менеджер Некоглая Никита Артемчук запустил "лысый флешмоб" в знак поддержки блогера. Видео © t.me /katanamma
"Самое главное в этом всём просто поддерживать и идти до конца. Так что, Колян, ты не единственный лысый теперь, да", — заявил Артемчук.
На призыв блогера откликнулось пока лишь несколько человек. В их числе три фаната Некоглая, а также тиктокер Корнеев.
Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у блогера не оказалось. Его менеджер заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата. В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.
На судебном заседании тиктокер заявил, что раскаивается в содеянном, и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.
Также он извинился за "пародию" на российского солдата и назвал себя животным.