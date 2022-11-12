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12 ноября, 13:34

Менеджер запустил "лысый" флешмоб в поддержку Некоглая, но желающих побриться оказалось мало

<p>Менеджер Некоглая Никита Артемчук. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/katanamma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katanamma</a></p>

Менеджер Некоглая Никита Артемчук. Обложка © t.me / katanamma

Менеджер блогера Некоглая (Николая Лебедева) Никита Артемчук запустил "лысый флешмоб" в знак поддержки тиктокера, который сейчас ожидает депортации из России в центре для мигрантов. Призыв побрить голову ради звезды "Тиктока" он опубликовал в телеграм-канале.

Менеджер Некоглая Никита Артемчук запустил "лысый флешмоб" в знак поддержки блогера. Видео © t.me /katanamma

"Самое главное в этом всём просто поддерживать и идти до конца. Так что, Колян, ты не единственный лысый теперь, да", — заявил Артемчук.

На призыв блогера откликнулось пока лишь несколько человек. В их числе три фаната Некоглая, а также тиктокер Корнеев.

  • Менеджер Некоглая Никита Артемчук. Фото © t.me / katanamma
    Менеджер Некоглая Никита Артемчук. Фото © t.me / katanamma
  • Стример Корней Корнеев. Фото © t.me / корней корнев
    Стример Корней Корнеев. Фото © t.me / корней корнев
  • Фанаты Некоглая. Фото © t.me / katanamma
    Фанаты Некоглая. Фото © t.me / katanamma

Менеджер Некоглая Никита Артемчук. Фото © t.me / katanamma

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Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у блогера не оказалось. Его менеджер заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата. В итоге Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.

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На судебном заседании тиктокер заявил, что раскаивается в содеянном, и со слезами на глазах попросил депортировать его в Молдавию как можно скорее, и суд ему не отказал.

Также он извинился за "пародию" на российского солдата и назвал себя животным.

Оксана Попова

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