ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию в Курской области

Украинские военные сбросили на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области самодельное взрывное устройство, использовав БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Глава региона уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, но имеются незначительные повреждения оборудования на самой станции. Также часть домов осталась без света.

"Ремонтные бригады уже на месте. Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время", — уточнил Старовойт.