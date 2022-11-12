ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию в Курской области
Старовойт: ВСУ с помощью дрона сбросили взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС
Украинские военные сбросили на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области самодельное взрывное устройство, использовав БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Глава региона уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, но имеются незначительные повреждения оборудования на самой станции. Также часть домов осталась без света.
"Ремонтные бригады уже на месте. Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время", — уточнил Старовойт.
Напомним, 8 ноября Старовойт сообщил, что ВСУ предприняли попытку сбросить с дрона самодельную бомбу на подстанцию РЭС в Курской области. К счастью, тот манёвр оказался неудачным.
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