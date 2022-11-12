Юрист рассказала, как поделить взятую в ипотеку квартиру при разводе

При разводе супругов существует несколько вариантов того, как они могут разделить квартиру, которая до этого была взята ими в ипотеку. О них "Мосленте" рассказала юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам Елена Миронова.

"Рассмотрим два основных варианта раздела ипотечной квартиры. Первый — по соглашению. Для этого между сторонами оформляется соглашение о разделе имущества. При составлении указанного документа стороны должны прописать в нём размеры долей, которые они получат при разводе", — объяснила Миронова.

Для осуществления такого варианта необходимо согласие банка на изменение условий выплаты кредита, которое должно подписываться в присутствии нотариуса. Вторым вариантом является судебная процедура, при которой также нужно оповестить банк. В таком случае квартира обычно делится поровну, однако размер долей может отличаться у бывших супругов из-за наличия детей, разницы в уровне доходов или если один из них внёс свои личные средства не приобретение жилья.

"Также нередки случаи, когда один из супругов предлагает денежную или иную материальную компенсацию за отказ от доли в квартире. В этом случае супруг, выплативший материальную компенсацию, продолжает единолично выплачивать кредит и обладать правами на собственность", — говорит Миронова.

Ипотечную квартиру также можно продать с согласия банка. Оставшиеся после погашения кредита средства при таком варианте делятся между сторонами пополам. Кроме того, бывшие супруги могут договориться выплачивать заём пополам.