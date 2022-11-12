Как быстро согреться и не заболеть, если промокли ноги: Советы терапевта

Промокшие ноги и переохлаждение могут стать причиной вирусных и простудных заболеваний вплоть до пиелонефрита — воспаления почек, если человек уже имеет болезни мочевыделительной системы. Врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов дал советы, как избежать подобных последствий.

"В первую очередь нужно пропарить ноги. Для этого достаточно опустить их в тёплую воду. Также можно пропарить ноги в ванночке с имбирём. Имбирь улучшает кровообращение и согревает. Если у вас поднялась температура, проводить такие процедуры не рекомендуется, так как это может вызвать осложнения", — рассказал он Лайфу.

Также не будет лишним массаж стоп вращательными движениями пальцев по часовой стрелке с разогревающей мазью, после чего нужно сразу надеть тёплые носки. И, конечно, следует выпить горячего чая, продолжил врач, желательно с имбирём, мёдом или лимоном. Последний содержит аскорбиновую кислоту, которая разрушается в кипятке, поэтому воду лучше немного остудить. Мёд тоже теряет полезные свойства в очень горячем напитке, напомнил Османов.

А вот чего точно не нужно делать — так это разогреваться алкоголем. Кроме того, бесполезно глотать антибиотики без назначения врача, так можно только навредить организму, поделился собеседник Лайфа. А главное, по его словам, греть нужно только ноги, хотя часто люди стараются растереть ещё поясницу и хорошо её укутать.

"Ни в коем случае нельзя греть почки, то есть заматывать поясницу и растирать её разогревающими мазями. Это только усугубит воспалительный процесс. При промокших ногах после длительной прогулки необходимо согреть только ноги, потому что через них уходит тепло", — объяснил медик.