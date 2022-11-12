Как быстро согреться и не заболеть, если промокли ноги: Советы терапевта
Врач Османов рассказал, как быстро согреться и не заболеть, если промокли ноги
Промокшие ноги и переохлаждение могут стать причиной вирусных и простудных заболеваний вплоть до пиелонефрита — воспаления почек, если человек уже имеет болезни мочевыделительной системы. Врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов дал советы, как избежать подобных последствий.
"В первую очередь нужно пропарить ноги. Для этого достаточно опустить их в тёплую воду. Также можно пропарить ноги в ванночке с имбирём. Имбирь улучшает кровообращение и согревает. Если у вас поднялась температура, проводить такие процедуры не рекомендуется, так как это может вызвать осложнения", — рассказал он Лайфу.
Также не будет лишним массаж стоп вращательными движениями пальцев по часовой стрелке с разогревающей мазью, после чего нужно сразу надеть тёплые носки. И, конечно, следует выпить горячего чая, продолжил врач, желательно с имбирём, мёдом или лимоном. Последний содержит аскорбиновую кислоту, которая разрушается в кипятке, поэтому воду лучше немного остудить. Мёд тоже теряет полезные свойства в очень горячем напитке, напомнил Османов.
А вот чего точно не нужно делать — так это разогреваться алкоголем. Кроме того, бесполезно глотать антибиотики без назначения врача, так можно только навредить организму, поделился собеседник Лайфа. А главное, по его словам, греть нужно только ноги, хотя часто люди стараются растереть ещё поясницу и хорошо её укутать.
"Ни в коем случае нельзя греть почки, то есть заматывать поясницу и растирать её разогревающими мазями. Это только усугубит воспалительный процесс. При промокших ногах после длительной прогулки необходимо согреть только ноги, потому что через них уходит тепло", — объяснил медик.
Ранее Лайф рассказал, при какой температуре пора надевать шапку. Многие считают, что она не нужна до наступления зимних холодов. Но головной убор необходим не только при отрицательной температуре воздуха, особенно если у человека слабый иммунитет.
Новости
Водитель выпрыгнул на ходу: 20 человек погибло и 16 пострадало в страшном ДТП с автобусом в Египте
сегодня в 13:08
Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" новых видов оружия в ходе СВО
сегодня в 13:04
"Старику нужно дать пощёчину": В Сети жёстко прошлись по Байдену из-за слов о Российской армии
сегодня в 12:54
Shutterstock