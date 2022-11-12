Водитель выпрыгнул на ходу: 20 человек погибли и 16 пострадали в страшном ДТП с автобусом в Египте
В Египте 20 пассажиров погибли и 16 пострадали при падении автобуса в речной канал
Фото автобуса, упавшего в речной канал в Египте. Обложка © Twitter / @MbireZimbabwe
На севере Египта в результате падения автобуса в речной канал погибло 20 человек, ещё 16 получило ранения, сообщает газета Al-Masry Al-Youm. ДТП произошло в провинции Дакахлия на дороге между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр.
По информации издания, авария случилась из-за разбалансировки рулевого колеса. При этом водитель успел выпрыгнуть из автобуса при падении. На месте работают речные спасатели, полицейские и бригады скорой помощи, также ведутся поиски пострадавших и возможных жертв. Всего в автобусе находилось более 45 пассажиров.
Ранее Лайф сообщал, что в Магадане автобус с пассажирами улетел с дороги. По данным полиции, в момент ДТП в "КИА-Гранбёрд" было 30 пассажиров. Троим понадобилась медицинская помощь.