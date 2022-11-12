Водитель выпрыгнул на ходу: 20 человек погибли и 16 пострадали в страшном ДТП с автобусом в Египте

На севере Египта в результате падения автобуса в речной канал погибло 20 человек, ещё 16 получило ранения, сообщает газета Al-Masry Al-Youm. ДТП произошло в провинции Дакахлия на дороге между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр.

По информации издания, авария случилась из-за разбалансировки рулевого колеса. При этом водитель успел выпрыгнуть из автобуса при падении. На месте работают речные спасатели, полицейские и бригады скорой помощи, также ведутся поиски пострадавших и возможных жертв. Всего в автобусе находилось более 45 пассажиров.