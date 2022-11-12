Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде

СК РФ начнёт расследование по факту осквернения в Ужгороде мемориала советским воинам-освободителям, который был облит красной краской. Поручение уже дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Ты следующий": В Одессе вновь осквернили памятник Суворову, намекнув на его скорый снос

Ранее в Закарпатье снесли памятник советским солдатам. Одиннадцатиметровый монумент весом 19 тонн стоял рядом с контрольно-пропускным пунктом возле границы Украины и Словакии. Местные власти объяснили это тем, что он якобы находился в аварийном состоянии и мог упасть на людей.