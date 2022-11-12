Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде
В Ужгороде памятник советским воинам облили краской. Фото © VK / "Брестский вестник"
СК РФ начнёт расследование по факту осквернения в Ужгороде мемориала советским воинам-освободителям, который был облит красной краской. Поручение уже дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Председатель СК России поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям на Украине. Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", — говорится в тексте.
Ранее в Закарпатье снесли памятник советским солдатам. Одиннадцатиметровый монумент весом 19 тонн стоял рядом с контрольно-пропускным пунктом возле границы Украины и Словакии. Местные власти объяснили это тем, что он якобы находился в аварийном состоянии и мог упасть на людей.