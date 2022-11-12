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12 ноября, 13:27

Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде

<p>В Ужгороде памятник советским воинам облили краской. Фото © VK /<a href="https://vk.com/bvnby?w=wall-56915309_9366" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Брестский вестник"</a></p>

В Ужгороде памятник советским воинам облили краской. Фото © VK / "Брестский вестник"

СК РФ начнёт расследование по факту осквернения в Ужгороде мемориала советским воинам-освободителям, который был облит красной краской. Поручение уже дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям на Украине. Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему", говорится в тексте.

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Татьяна Миссуми

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