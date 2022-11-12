"Торпедо" и "Зенит" объявили о стартовых составах на матч 17-го тура РПЛ

Московский футбольный клуб "Торпедо" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ, который пройдёт 12 ноября в 16:30 по Москве.

У "Торпедо": Бабурин, Самсонов, Смольников, Прошкин, Роганович, Рязанцев, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Караев. Запасные: Довбня, Шапич, Султонов, Симонян, Рейхмен, Каймаков, Чурич, Лебеденко, Лаптев, Турищев, Коста.

У "Зенита": Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Алип, Мостовой, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Сергеев. Запасные: Королёв, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Петербургский клуб находится на первом месте турнирной таблицы, имея 39 очков, 12 побед, три ничьих и одно поражение. Их предстоящий противник расположился на последнем месте, имея всего шесть очков, одну победу, три ничьи и 12 поражений.