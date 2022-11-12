Моряки в Одессе вышли на протесты, а им начали вручать повестки прямо на акции

В социальных сетях распространились кадры массовых задержаний моряков из Одессы. Как пишет ряд украинских изданий, мужчины выходят на митинги, призывая власти Украины выдавать им разрешения на работу за пределами страны.

В Одессе прошли задержания митингующих моряков. Видео © t.me / Новини.LIVE Одеса

По данным издания "Страна.ua", это не первая подобная акция, мужчины выходят на митинги регулярно. Дело в том, что правительство Незалежной разрешило выезжать на работу морякам призывного возраста, но на данный момент выехать никто так и не смог. Причиной тому стало отсутствие разрешений от военкоматов, которые ссылаются на некие инструкции.

Сегодня акция протеста прошла вновь в парке Шевченко, но на этот раз не обошлось без задержаний. Как рассказал участник демонстрации, представители военкомата раздают морякам повестки во время митинга, оказывая моральное давление. Лично ему документ вручали около десяти раз. В прошлый раз "письма счастья" получили 30 моряков.

На кадрах, опубликованных местными каналами, видно, что украинские полицейские скручивают мужчину, который кричит, что ему больно, и умоляет его отпустить. Здесь же слышны и возгласы правоохранителей, которые заявляют, что "сейчас воспитают митингующих". По данным изданий, задержали несколько человек.