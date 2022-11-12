Студенты колледжей сшили более 21 тысячи изделий для российских военных

Студенты среднего профессионального образования сшили более 21 тысячи изделий для российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Солдатам хотят передать простыни, маскхалаты и другие необходимые вещи. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Студенты колледжей сшили более 20 тысяч изделий для российских военных. Видео © t.me /#МЫВМЕСТЕ

Акция проходит в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. На её проведение ребят вдохновил пост жительницы Набережных Челнов Оксаны Кочуровой, которая шьёт одежду для мобилизованных. Студенты решили последовать этому примеру и всего за месяц сшили более 21 тысячи различных изделий.

"Это косынки, нижнее бельё, носки, хирургические простыни и многое другое. Ассортимент вещей расширяется. Недавно добавились маскхалаты, подголовники, стельки для обуви. К готовым изделиям крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности солдатам за защиту Родины", — рассказали в пресс-службе.

В этом благородном деле участвует 183 организации СПО. Одними из первых подключились Красноярский техникум социальных технологий, Новошахтинский технологический техникум, а также Кумертауский горный колледж. Изготовленные предметы одежды отправляются российским бойцам на фронт.

"Я надеюсь, что моя помощь в пошиве спальных мешков поможет нашим солдатам одержать победу", — призналась участница акции.