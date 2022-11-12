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12 ноября, 14:21

"Внутри пустота": Солистка "Блестящих" призналась, что её дважды изнасиловали

Солистка "Блестящих" Надя Ручка призналась, что дважды пережила изнасилование

<p>Солистка "Блестящих" Надя Ручка. ТАСС / Геодакян Артём</p>

Солистка "Блестящих" Надя Ручка. ТАСС / Геодакян Артём

Солистка группы "Блестящие" Надя Ручка в программе "Секрет на миллион" рассказала, что стала жертвой двух изнасилований в своей жизни. Впервые несчастье случилось с девушкой в 18 лет в родном городе Никополе, когда парень накинулся на неё прямо в автомобиле, однако обращаться в полицию и делиться с родителями она не стала: было стыдно и противно.

"Я чувствовала себя в тот момент, как будто я проиграла. Произошло всё как в каменном веке: самец догнал самку, взял её силой: "Всё, она моя!". Повесил флажок, галочку и дальше побежал", — вспоминает исполнительница.

Второй раз артистка оказалась в квартире с насильником-наркоманом, который пригрозил ей убийством. Ей тогда было 20 лет. Девушка подчинилась, потому что хотела остаться в живых. После этого случая, по признанию певицы, она перестала доверять людям и несколько дней никуда не выходила из дома.

"Это такой момент, когда ты просто оболочка, а внутри тебя пустота. Мужчины умерли у меня в одночасье", — сказала солистка.

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