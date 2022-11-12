Ла Скала отказался отменять оперу "Борис Годунов" из-за прихоти украинского консула

Миланский театр Ла Скала не собирается отменять оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов", а заявления украинского консула Андрея Картыша в этой связи являются неприемлемыми. Об этом изданию Corriere della Sera заявил музыкальный директор театра Рикардо Шайи.

"Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит, наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?" — отметил Шайи.