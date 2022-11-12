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12 ноября, 14:16

Ла Скала отказался отменять оперу "Борис Годунов" из-за прихоти украинского консула

В Ла Скала сочли неприемлемым призыв консула Украины отменить оперу "Борис Годунов"

Миланский театр Ла Скала не собирается отменять оперу Модеста Мусоргского "Борис Годунов", а заявления украинского консула Андрея Картыша в этой связи являются неприемлемыми. Об этом изданию Corriere della Sera заявил музыкальный директор театра Рикардо Шайи.

"Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит, наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?" — отметил Шайи.

Он подчеркнул, что в январе в театре будут исполнять Чайковского, а в феврале ожидается концерт к 70-летию со дня смерти композитора Сергея Прокофьева. А вот в руководстве Ла Скала остались крайне недовольными из-за заявлений украинского дипломата и сочли их неприемлемыми.

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Артур Белкин

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