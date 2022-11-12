НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 15:52

Взрывы прогремели в городе Запорожье

Рогов: В городе Запорожье прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в городе Запорожье, который находится под контролем украинского режима, сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучала серия взрывов. Также над городом были видны "Герани", по которым боевики Зеленского стреляли из ПВО и стрелкового оружия", — отметил Рогов.

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию в Курской области

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию в Курской области

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / АР

Артур Белкин
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров