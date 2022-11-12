Взрывы прогремели в городе Запорожье
Рогов: В городе Запорожье прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в городе Запорожье, который находится под контролем украинского режима, сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучала серия взрывов. Также над городом были видны "Герани", по которым боевики Зеленского стреляли из ПВО и стрелкового оружия", — отметил Рогов.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области. В результате происшествия обошлось без пострадавших.
ТАСС / АР