Один человек погиб при обстреле ВСУ Новой Каховки

В результате обстрела украинскими военными города Новая Каховка погиб один мирный житель, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

"На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трёх раненых", — заявил Леонтьев.