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12 ноября, 15:50

Один человек погиб при обстреле ВСУ Новой Каховки

В результате обстрела украинскими военными города Новая Каховка погиб один мирный житель, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

"На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трёх раненых", — заявил Леонтьев.

Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Администрация Новой Каховки сообщила об усилении обстрелов ГЭС и домов со стороны ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по центру Новой Каховки из ствольной артиллерии прямо по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из населённого пункта.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Артур Белкин

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