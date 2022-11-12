Один человек погиб при обстреле ВСУ Новой Каховки
В результате обстрела украинскими военными города Новая Каховка погиб один мирный житель, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
"На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трёх раненых", — заявил Леонтьев.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по центру Новой Каховки из ствольной артиллерии прямо по месту сбора мирных жителей, желающих уехать из населённого пункта.
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ТАСС / Мальгавко Сергей