19FortyFive раскрыло причину стремительного упадка неядерных средств армии США

Американское издание 19FortyFive раскрыло причину стремительного упадка неядерных средств ВС США. По оценке Маккензи Иглен, автора материала, одной из проблем современной американской армии является ограниченность военных в средствах.

"При бюджетировании с нулевой базой (планирование, при котором фактические значения бюджетов предыдущих периодов не учитываются. — Прим. Лайфа) силы сдерживания имеют слишком мало средств", — пишет автор.

Эта проблема приводит к тому, что техника, стоящая на вооружении армии страны, не модернизируется своевременно. Так, средний возраст военных самолётов составляет 29 лет, а число стоящих на вооружении кораблей сократится до 280 к 2037 году.

Иглен считает, что военное руководство Штатов уже давно бьёт тревогу. Например, генерал Джон Хайтен заявил, что Пентагон "излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам".