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12 ноября, 15:19

Стая бродячих псов едва не растерзала второклассницу на стадионе лицея в Краснодаре

<p>Укусы, которые ученица краснодарского лицея получила в результате нападения на неё бездомных собак. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/krd_tipich_ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичный Краснодар"</a></p>

Укусы, которые ученица краснодарского лицея получила в результате нападения на неё бездомных собак. Фото © Telegram / "Типичный Краснодар"

В Краснодаре сразу четыре бродячих пса напали на ученицу второго класса на территории лицея № 64. Об инциденте сообщает телеграм-канал "Типичный Краснодар".

По словам мамы пострадавшей, девочка, как обычно, отправилась на занятия, а чтобы попасть в здание образовательного учреждения, ей нужно было пройти через школьный стадион. Но там оказалось небезопасно.

"На территории школы её атаковали четыре огромные собаки. Результат — ссадины и раны, укус и курс прививок от бешенства. Чего ждёт руководство нашей школы, непонятно. Неужели сложно натянуть сетку вдоль забора, чтобы собаки не попадали на территорию школы?" — пожаловалась мама ученицы.

В ответ городская администрация пообещала разобраться с бродячими собаками, а заявка на отлов животных передана в Управление коммунального хозяйства.

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Ранее Лайф писал, что ребёнка в российском посёлке покусал цирковой медведь во время фотографирования после представления, следственный отдел начал доследственную проверку. Однако мать укушенного мальчика заявила, что мишка ни в чём не виноват, просто "положил лапу" на ребёнка и вообще был напуган.

Ирина Фальке

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