Стая бродячих псов едва не растерзала второклассницу на стадионе лицея в Краснодаре

В Краснодаре сразу четыре бродячих пса напали на ученицу второго класса на территории лицея № 64. Об инциденте сообщает телеграм-канал "Типичный Краснодар".

По словам мамы пострадавшей, девочка, как обычно, отправилась на занятия, а чтобы попасть в здание образовательного учреждения, ей нужно было пройти через школьный стадион. Но там оказалось небезопасно.

"На территории школы её атаковали четыре огромные собаки. Результат — ссадины и раны, укус и курс прививок от бешенства. Чего ждёт руководство нашей школы, непонятно. Неужели сложно натянуть сетку вдоль забора, чтобы собаки не попадали на территорию школы?" — пожаловалась мама ученицы.

В ответ городская администрация пообещала разобраться с бродячими собаками, а заявка на отлов животных передана в Управление коммунального хозяйства.