Сообщник киллера Джако получил 20 лет колонии за убийства 15 человек

Главарь преступного сообщества Артур Джиоев приговорён к 20 годам строгого режима за организацию убийств 15 человек. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, он был членом преступного сообщества, организованного для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Северной Осетии, Москвы и области.

Сообщника главаря банды Аслана Гагиева по прозвищу Джако признали виновным в совершении убийств, покушений и похищений более 15 человек. В 2010 году он возглавил преступную банду, а с 2004 по 2014 год участвовал в совершении преступлений.

Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Руководство бандой – структурным подразделением преступного сообщества", "Убийство", "Покушение на убийство", "Похищение человека", а также "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Джиоеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы строгого режима, а с учётом ранее вынесенного приговора Советского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания путём частичного сложения назначено окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы строгого режима с ограничением свободы сроком на два года", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным СК РФ, на счету участников банды Аслана Гагиева 63 убийства, что является своеобразным рекордом для России. В группировку Джако, созданную им в 2004 году, входило около 50 человек, 24 из них приговорены к длительным срокам лишения свободы. Среди жертв бандитов были сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.