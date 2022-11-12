Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы

Преображенский суд Москвы заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве мальчика у озера Святое в Косино-Ухтомском районе столицы. В СИЗО Артур Оксенчук и Кирилл Селиванов пробудут до 16 декабря.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения 24-летнему Артуру Оксенчуку и 21-летнему Кириллу Селиванову, обвиняемым по п. "ж" ст. 105 УК РФ "Убийство группой лиц по предварительному сговору", в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря 2022 года", — сообщили в суде.