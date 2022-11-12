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12 ноября, 14:27

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы

Преображенский суд Москвы заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве мальчика у озера Святое в Косино-Ухтомском районе столицы. В СИЗО Артур Оксенчук и Кирилл Селиванов пробудут до 16 декабря.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения 24-летнему Артуру Оксенчуку и 21-летнему Кириллу Селиванову, обвиняемым по п. "ж" ст. 105 УК РФ "Убийство группой лиц по предварительному сговору", в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря 2022 года", сообщили в суде.

С убийцами 14-летнего подростка у озера в Москве проводятся следственные действия

С убийцами 14-летнего подростка у озера в Москве проводятся следственные действия

Напомним, что 16 октября у озера Святое в Косино-Ухтомском районе столицы было найдено тело 14-летнего мальчика без одежды и с множеством повреждений в районе лица и туловища. 12 ноября подозреваемых задержали, после чего выяснилось, что они заставили погибшего съесть наркотики.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Матвей Шандрыголов
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