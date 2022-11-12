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12 ноября, 14:52

ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о миномётном обстреле сёл Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что сразу несколько сёл Шебекинского городского округа попали под миномётный обстрел.

"Несколько сёл в Шебекинском городском округе попали под миномётный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл. Аварийные службы уже на месте", — написал Гладков.

По словам главы региона, для устранения последствий ЧП потребуется два часа. Сейчас продолжается подомовой обход территории.

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ТАСС / Силантьев Евгений

Артур Белкин

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