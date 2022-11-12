ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что сразу несколько сёл Шебекинского городского округа попали под миномётный обстрел.

"Несколько сёл в Шебекинском городском округе попали под миномётный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл. Аварийные службы уже на месте", — написал Гладков.