МИД намерен добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Россия и ООН обсудили на переговорах в Женеве переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По словам замглавы российского МИД Сергея Вершинина, Москва планирует добиваться решения этого вопроса.

"С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка [к SWIFT], который обеспечивает большинство трансакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперёд", — сказал дипломат по итогам встречи, отметив, что стороны обсуждали этот вопрос очень предметно и долго.

Вершинин указал на наличие конкретных идей, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в зарубежных банках, например в Citibank или JPMorgan.