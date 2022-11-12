МИД намерен добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Замглавы МИД Вершинин заявил о планах РФ добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Россия и ООН обсудили на переговорах в Женеве переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По словам замглавы российского МИД Сергея Вершинина, Москва планирует добиваться решения этого вопроса.
"С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка [к SWIFT], который обеспечивает большинство трансакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперёд", — сказал дипломат по итогам встречи, отметив, что стороны обсуждали этот вопрос очень предметно и долго.
Вершинин указал на наличие конкретных идей, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в зарубежных банках, например в Citibank или JPMorgan.
"Но эта опция если и может быть, то она может быть только временной, потому что реальное решение — это полное переподключение Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWIFT", — объяснил замглавы МИД РФ. При этом представители ООН со своей стороны заверили, что считают это "жизненно важным" вопросом.
Ранее в рамках нового раунда переговоров в Женеве между РФ и ООН по зерновой сделке Вершинин обменялся с представителями организации мнениями по ключевым вопросам. А до этого Минобороны Турции сообщало, что страна предложит пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.
ТАСС / Почуев Михаил