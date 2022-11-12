"Какой народ вас избрал?": Фон дер Ляйен дала Зеленскому новые обещания и взбесила европейцев

Пользователи "Твиттера" в очередной раз обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещавшую Украине солидарность и поддержку до тех пор, пока это будет нужно. Она также сообщила о "приближении экономики Украины к ЕС" в будущем.

"Я думаю, пришло время провести референдум в каждой стране, которую вы представляете, чтобы узнать, все ли мы с вами согласны. Зима приближается. В 2023 году будет ещё хуже", — написал под публикацией один из юзеров.

Его поддержал другой, резко отреагировав: "Мне стыдно, что я из ЕС!" А кто-то уместно пошутил, что "европейцы с нетерпением ждут возможности замёрзнуть за Украину". Комментаторы также напомнили, что такими заявлениями представители Евросоюза подбрасывают дров в огонь, а вовсе не помогают найти выход из украинского конфликта.

"О чём вы говорите? Какой народ вас избрал? Какие люди голосовали за вас, чтобы вы забрали наши деньги на разжигание войны и обнищание Европы?" — сказал один из пользователей. И, конечно, вновь европейцы указали на коррупцию.

"Украина — самая коррумпированная страна на планете, её опережает только брюссельская мафия Урсулы фон дер Ляйен", — подчеркнул кто-то из читателей.