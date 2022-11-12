С израильской военной базы украли боеприпасы через дыру в заборе
В северной части Израиля злоумышленники украли боеприпасы с военной базы через лазейку в заборе. Об этом рассказали в армии обороны страны, передаёт РИА "Новости", подчеркнув, что после расследования дело передадут военной прокуратуре.
"Армейские боеприпасы были украдены с базы ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] на севере Израиля. Обстоятельства кражи выясняет военная полиция", — сообщили в армии.
Ранее Лайф писал, что 4 ноября Армия обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по сектору Газа. Такие действия последовали за попыткой радикалов ударить ракетами по территории еврейского государства.
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