Раскрыты 4 опасности дегтярного и хозяйственного мыла

Дегтярное и хозяйственное мыло не такие полезные по сравнению с обычными гелями для душа, как принято считать. Почему этот миф так популярен, рассказала "Газете.ru" дерматолог и трихолог "СМ-Клиники" Наталья Щеплева.

Дегтярное мыло содержит в составе природный антисептик — берёзовый дёготь, получаемый из бересты путем её вываривания. Он обладает антибактериальными и дезинфицирующими свойствами, широко используется в народной медицине и входит в состав различных лекарств. Но часто им пользоваться нельзя, утверждает врач.

"Дегтярное мыло используют для ухода за кожей и волосами, но оно очень сильно сушит кожу и может вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, антисептики смывают с кожи не только патогенную флору, но и полезную", — заметила дерматолог.

По словам Щеплевой, после использования дегтярного мыла нужно обязательно увлажнить кожу кремом. А вот хозяйственное мыло вообще не несёт пользы и особенно вредно для чувствительной кожи. Это связано с высоким содержанием щёлочи, которое негативно скажется на состоянии кожи и волос, особенно окрашенных, пояснила трихолог.

"Благодаря щёлочи хозяйственное мыло хорошо дезинфицирует раны и порезы, но как косметическое средство его применять точно не стоит", — заключила медик.