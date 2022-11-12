В МИД заявили, что Россия ещё не приняла решение о судьбе зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин: Россия ещё не приняла решение по продлению зерновой сделки
Россия ещё не приняла окончательного решения по вопросу продления зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Нет", — ответил Вершинин на соответствующую реплику журналистов.
По его словам, при изучении вопроса Москва будет обращать внимание на теракты Киева на Крымском мосту и в Севастополе, а также будет учитывать ход реализации меморандума между Россией и ООН о взаимопонимании по экспорту российского зерна в страны мира. Вершинин также отметил, что вопросы вызывает и то, куда именно направляются суда с грузами.
"Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за неё возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьёт в глаза", — добавил Вершинин.
Напомним, 11 ноября в Женеве стартовал новый раунд переговоров между РФ и ООН по зерновой сделке. При этом в Минобороны Турции ранее сообщали, что страна предложит пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения срока действия нынешнего соглашения 19 ноября.
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