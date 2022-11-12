В МИД заявили, что Россия ещё не приняла решение о судьбе зерновой сделки

По его словам, при изучении вопроса Москва будет обращать внимание на теракты Киева на Крымском мосту и в Севастополе, а также будет учитывать ход реализации меморандума между Россией и ООН о взаимопонимании по экспорту российского зерна в страны мира. Вершинин также отметил, что вопросы вызывает и то, куда именно направляются суда с грузами.