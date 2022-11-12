Инфляция в Германии побила рекорд 1951 года

Темпы инфляции в ФРГ побили рекорд 1951 года, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства. Так, по сравнению с прошлым годом инфляция составила 10,4%, при этом сильнее всего ситуация заметна с ценами на энергию.

"Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8%, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6%", — сообщил глава ведомства Георг Тиль.

Похожая ситуация наблюдается и с ценами на продукты: за год они подорожали на 20,3%. При этом сильнее всего выросли расценки на пищевые жиры, растительное масло, молочную продукцию, яйца, овощи, хлеб и мучные изделия. Более того, немцам нужно приготовиться к новым скачкам цен.