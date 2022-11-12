В Петербурге бармен изнасиловал в туалете сотрудницу банка

В Санкт-Петербурге бармен ночного заведения изнасиловал в туалете сотрудницу банка, мужчина уже задержан. Как уточняет ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, речь идёт о баре на улице Маяковского, 10. По этому адресу находится заведение под названием "Люблю".

По данным полиции, 9 ноября 22-летняя работница банка отдыхала в баре. Однако приятное времяпрепровождение закончилось преступлением. По словам девушки, около часа ночи бармен начал приставать к ней, а в туалете надругался над ней. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 10 по улице Маяковского был задержан мужчина 1997 года рождения", — сообщили в ведомстве.