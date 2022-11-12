Россиянин пытался заживо сжечь в доме жену с двумя детьми

Всё случилось в доме по улице Советской, где 46-летний владелец ИП, в котором устроена его жена, облил жильё горючей смесью и заперся в бане. Бизнесмена госпитализировали с 35% ожогов тела. Его жене повезло ещё меньше — у неё сильно обгорело лицо. Старший сын обгорел на 11%, а младший — на 5%, из-за чего последний имеет шансы отделаться только шрамами. Следователи уже выехали на место пожара и в больницу, чтобы допросить поджигателя.