Россиянин пытался заживо сжечь в доме жену с двумя детьми
Под Калининградом мужчина поджёг свой дом с женой и двумя детьми внутри
В Калининградской области мужчина поджёг свой дом с женой и детьми внутри. Фото © Telegram / Mash
В Гвардейске Калининградской области предприниматель поджёг свой дом с женой и двумя сыновьями внутри. Об этом пишет Mash.
Всё случилось в доме по улице Советской, где 46-летний владелец ИП, в котором устроена его жена, облил жильё горючей смесью и заперся в бане. Бизнесмена госпитализировали с 35% ожогов тела. Его жене повезло ещё меньше — у неё сильно обгорело лицо. Старший сын обгорел на 11%, а младший — на 5%, из-за чего последний имеет шансы отделаться только шрамами. Следователи уже выехали на место пожара и в больницу, чтобы допросить поджигателя.
А в Севастополе задержали сутенёра-поджигателя, который три раза пытался спалить дом своей замужней возлюбленной. После последней попытки её муж не выдержал и написал заявление.