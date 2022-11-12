НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 15:16

Россиянин пытался заживо сжечь в доме жену с двумя детьми

Под Калининградом мужчина поджёг свой дом с женой и двумя детьми внутри

<p>В Калининградской области мужчина поджёг свой дом с женой и детьми внутри. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/amber_mash/2013" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

В Калининградской области мужчина поджёг свой дом с женой и детьми внутри. Фото © Telegram / Mash

В Гвардейске Калининградской области предприниматель поджёг свой дом с женой и двумя сыновьями внутри. Об этом пишет Mash.

Всё случилось в доме по улице Советской, где 46-летний владелец ИП, в котором устроена его жена, облил жильё горючей смесью и заперся в бане. Бизнесмена госпитализировали с 35% ожогов тела. Его жене повезло ещё меньше — у неё сильно обгорело лицо. Старший сын обгорел на 11%, а младший — на 5%, из-за чего последний имеет шансы отделаться только шрамами. Следователи уже выехали на место пожара и в больницу, чтобы допросить поджигателя.

Подростки решили развлечься и заживо сожгли бабушку в Свердловской области

Подростки решили развлечься и заживо сожгли бабушку в Свердловской области

А в Севастополе задержали сутенёра-поджигателя, который три раза пытался спалить дом своей замужней возлюбленной. После последней попытки её муж не выдержал и написал заявление.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров