Подростки решили развлечься и заживо сожгли бабушку в Свердловской области

В городе Алапаевске Свердловской области двое подростков заживо сожгли 69-летнюю пенсионерку, решив развлечься. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, всё случилось 16 октября.

Девятиклассник и его 12-летний друг заметили пожилую женщину во время прогулки. Более старший приятель предложил другому сбегать до заначки возле магазина, где ранее спрятал бутылки с горючим. Вооружившись, злоумышленники облили прохожую воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Когда пенсионерка загорелась, подростки испугались и побежали в соседний дом за водой. Они наврали местным жителям, что на улице пожар, после чего те дали хулиганам ведро, однако было уже поздно — от полученных сильных ожогов головы и тела женщина скончалась. На место были вызваны сотрудники полиции. Известно, что девятиклассник пока отпущен под обязательство о явке, завтра ему планируют избрать меру пресечения.