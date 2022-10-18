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18 октября, 09:31
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Подростки решили развлечься и заживо сожгли бабушку в Свердловской области

В Свердловской области подростки сожгли 69-летнюю пенсионерку

В городе Алапаевске Свердловской области двое подростков заживо сожгли 69-летнюю пенсионерку, решив развлечься. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, всё случилось 16 октября.

Девятиклассник и его 12-летний друг заметили пожилую женщину во время прогулки. Более старший приятель предложил другому сбегать до заначки возле магазина, где ранее спрятал бутылки с горючим. Вооружившись, злоумышленники облили прохожую воспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Когда пенсионерка загорелась, подростки испугались и побежали в соседний дом за водой. Они наврали местным жителям, что на улице пожар, после чего те дали хулиганам ведро, однако было уже поздно — от полученных сильных ожогов головы и тела женщина скончалась. На место были вызваны сотрудники полиции. Известно, что девятиклассник пока отпущен под обязательство о явке, завтра ему планируют избрать меру пресечения.

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Ранее Лайф писал, что в Иркутской области местный житель заживо сжёг в доме свою жену, её родственника и дочь, которой было чуть меньше двух лет. Позднее оперативники обнаружили и тело подозреваемого, который скончался от ожогов, полученных на пожаре.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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