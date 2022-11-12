Атаку вируса на клетки впервые сняли на видео в режиме реального времени

Впервые учёным удалось отследить в режиме реального времени путь вируса к здоровой клетке. Исследование провели в Университете Дьюка, опубликовано оно в журнале Nature Methods.

Раньше сделать этого не получалось, так как патогены в сотни раз меньше по размеру, чем клетки. Увидеть продвижение вируса было равносильно тому, как заметить человека на фото небоскрёба. Однако американские учёные придумали способ под названием "3D-микроскопия с отслеживанием и визуализацией (3D-TrIm)", который напоминает применение двух микроскопов в одном. Первый — фиксирует положение вируса, движущегося тысячу раз за секунду, а второй — создаёт объёмные изображения самих клеток.

На публикуемых кадрах исследователи смогли показать движение вируса, обозначенного фиолетовой линией, в клетках кишечника. Интересно, что микроорганизм будто скользит по клеточной оболочке, однако не прилипает к ней, а затем и вовсе отскакивает. В планах специалистов — усовершенствовать метод, чтобы увидеть вирус в более реалистичной среде, сравнимой с тканью органа.